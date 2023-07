Catania ecco perchè devi correre per la promozione diretta in B

LE CONDIZIONI FAVOREVOLI Il mercato in via ufficiale è appena cominciato, ma al momento è avventuroso lanciarsi in previsioni di come sarà la squadra, però le condizioni per il Catania ci sembrano favorevoli. Una società organizzata, una dirigenza capace, un’area sportiva competente e un progetto basato sulla sostenibilità come predicano i vertici della Federcalcio. Con le idee e le competenze si può anche vincere il campionato senza i playoff anche se Benevento e Crotone sono avversarie forti che allestiranno una rosa qualitativamente superiore al Catania, ma la palla è rotonda. Per carità però non facciamo l’esempio del Lecco, una squadra che è stata costruita un anno fa per la salvezza e che ha poi vinto i playoff anche ricevendo una grande mano della Dea bendata. Una squadra che non ha mai avuto pressioni e che in campionato non ha mai mostrato qualità importanti da far pensare di tornare in B dopo 50 anni. Certo l’’impresa è stata clamorosa, assolutamente imprevista e comunque alla fine legittima. Dopo gli esempi del passato (dal Cosenza 2018 al Palermo dell’anno scorso) è proprio vero che questa opportunità per la quarta promozione bisogna sapersela giocare. E dunque va bene poter dire che in B ci si va anche attraverso i playoff ma il Catania per storia, blasone e passione e sostegno del suo pubblico deve pensare al bersaglio grande.