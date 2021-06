Catania, ecco perché e-SIGI-amo il silenzio

Il futuro del Calcio Catania non è mai stato così in pericolo

Redazione ITASportPress

Alle tifose e ai tifosi del Catania,

da informazioni in mio possesso, ho il sentore che la situazione economica del Calcio Catania sia peggiore di quella che ci è stata dipinta. Mi auguro fortemente che tutto vada bene per il club etneo di cui sono un tifoso dal 1973. Ho viaggiato e urlato “Forza Catania” non solo al vecchio Cibali ma anche in giro per l’Italia per sostenere questi colori e questa maglia. Per amore del Catania, 30 anni fa mi sono persino tatuato sulla spalla un elefante rossazzurro.

Mi auspico, dunque, che la società etnea possa avere un futuro roseo e che presto torni in Serie A, categoria dove merita di competere. Auguro al presidente della Sigi SpA, avv. Giovanni Ferraù, di mantenere gli impegni assunti pubblicamente e di iscrivere la squadra al campionato 2021/22 di Serie C. Glielo auguro di tutto cuore perché io e il mio giornale sosteniamo il calcio giocato e chi lo deve mantenere.

Itasportpress si occupa, dal 2008, di calcio giocato e non di diritto fallimentare e commerciale, pertanto riteniamo giusto non trattare più l’argomento relativo a conti, bilanci e parametri del Catania almeno sino al 28 giugno, quando scadranno i termini per l’iscrizione al prossimo campionato. Da quel giorno, ci auguriamo di poter finalmente parlare di calcio giocato, di gol e di vittorie dell'amato Catania. Di quale campionato non lo possiamo stabilire certo noi adesso, ma aspettiamo quel giorno per poter scrivere di acquisti, cessioni, ritiro e amichevoli del Catania. Siamo davvero stanchi di queste conferenze sui debiti, interviste, messaggi sui social, contratti preliminari, tribunali, Agenzia delle Entrate e creditori vari, visto che da un anno circa l’argomento dominante, quando si parla delle vicende rossazzurre, riguarda questi profili e non più il calcio.

Per rispetto dei tifosi del Catania, con cui ho viaggiato tanti anni quando andavo in trasferta con ogni mezzo a seguire le partite e che ogni giorno ne sentono di tutti i colori sul futuro del club etneo, noi di Itasportpress preferiamo far calare il sipario - giornalisticamente parlando - fino al 28 giugno. Relativamente a questioni di conti, bilanci e Covisoc, del Calcio Catania, pubblicheremo solo comunicati, note e dichiarazioni che ci giungeranno dai diretti interessati con nome e cognome e provenienza certa.

Beppe Castro

Direttore Itasportpress