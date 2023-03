Catania, ecco quanti milioni Pelligra dovrà spendere in C

Per vincere il campionato di Serie C dovranno scendere in campo i milioni

Redazione ITASportPress

Alla fine nel calcio contano solo i risultati. Ma spesso per ottenerli non bastano solo i soldi ma ci vogliono anche le idee. Anzi, molto spesso le idee valgono più dei soldi. Il Catania il prossimo anno sarà ai nastri di partenza del campionato di Serie C che dovrà vincerlo o comunque provarci. Lo chiedono i tifosi che sognano il ritorno in Serie A entro 5 anni. Il patron Rosario Pelligra ha le risorse finanziarie per la scalata e alcuni giorni fa ha ammesso di poter anche tirare fuori 100 milioni di euro subito anche se l’idea dell'imprenditore australiano è di costruire un progetto che poggi sulla sostenibilità economica.

La rosa - Il Catania parte comunque da una base importante rappresentata da giovani cresciuti in fretta come Castellini, ma la dirigenza sa bene che per puntare alla Serie B bisognerà investire sul mercato per fare arrivare calciatori di categoria puntando sul miglioramento della rosa. Naturalmente il monte ingaggi crescerà visto che arriveranno calciatori funzionali al progetto di risalita. L’entusiasmo intorno al Catania è esploso e la società etnea sicuramente non vuole deludere il popolo rossazzurro. Pelligra vuole conciliare le ambizioni di una società e dei suoi tifosi con costi di gestione del club contenuti, ma per farlo servono strutture sportive, dallo stadio alla nuova cittadella dello sport. Poi sarà necessario avere uno stadio modernizzato.

Monte ingaggi - In Serie C il Catanzaro che ha vinto il campionato paga ai suoi calciatori circa 5,5 milioni di euro (settimo di categoria) dove spicca il bomber Pietro Iemmello che percepisce 300 mila euro, metà pagata però dal Frosinone che lo ha ceduto a gennaio. Il Crotone che è secondo in classifica e che per la B dovrà vincere i playoff, occupa il primo posto in Serie C visto che il suo monte ingaggi è di 7,5 milioni di euro. Dietro i calabresi c’è l’Entella con 6,6 mln e poi il Vicenza con tanti contratti pesanti sul groppone di Renzo Rosso: in totale sono 6,1 mln. Il Catania difficilmente starà sotto la soglia di 7 milioni considerando che agli stipendi dei calciatori vanno aggiunte le spese per staff tecnici, manager e altri dipendenti, più i settori giovanili, le tasse, le trasferte e il resto. Costi tutti a carico di Rosario Pelligra visto che le entrate sono ridotte in Serie C.

Stipendi - I dati sugli stipendi in Serie C comprendono due voci: parte fissa e parte variabile. La prima è lo stipendio classico, che i tesserati percepiscono mensilmente anche se le norme consentono il pagamento bimestrale ai club entro il giorno 15 del terzo mese (pena la penalizzazione); in questa parte c’è anche la cosiddetta «indennità di trasferta», cifra che è possibile inserire nelle buste paga in percentuale congrua e che non prevede tassazione. Chi supera il monte stipendi del milione di euro deve presentare una fideiussione aggiuntiva che copra il 40% della cifra che supera appunto il milione. La seconda parte variabile è quella relativa ai premi, i cosiddetti bonus, che possono avere dei vantaggi per le società. Questi soldi non hanno la scadenza degli stipendi e possono essere versati entro la fine giugno. Va comunque detto che una parte di questi bonus viene calcolata ai fini della fideiussione integrativa.

Incassi - Nelle casse del Catania in Serie C arriveranno gli incassi da stadio (700 mila euro) più una piccolissima parte della torta dei diritti tv circa 700 mila euro se sfrutterà al massimo la politica del minutaggio dei giovani come prevede la Legge Melandri. Capitolo sponsorizzazioni: sfruttando al massimo questa voce Pelligra potrebbe incassare più di un milione di euro.