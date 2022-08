Catania eliminato dalla Sancataldese ai rigori

Il Catania esce di scena dalla Coppa Italia di Serie D

Redazione ITASportPress

Alla prima stagionale il Catania si fa battere nel preliminare di Coppa Italia dalla Sancataledese ai calci di rigore per 7-6. Una partita interminabile finita con gli applausi ai calciatori in campo provati dalla stanchezza anche per il forte caldo. Il Catania sostenuto dai 1500 tifosi ha giocato un buon primo tempo sprecando molto poi nella ripresa poco gioco e tanta confusione. Rossazzurri che hanno già capito il clima che si respira in Serie D visto che hanno affrontato una Sancataldese che ha messo cattiveria agonistica, animosità e grande aggressività. Il caldo e i carichi di lavoro hanno tolto lucidità agli etnei che ancora non hanno una vera identità visto che la squadra si sta componendo. L’eliminazione comunque è dura da digerire per il Catania che deve ancora assemblarsi.

Nel primo tempo Catania subito offensivo con Giovinco messo sulla trequarti dietro la punta centrale Sarao con il 4-3-1-2 voluto da mister Giovanni Ferraro. Rossazzurri più in palla dopo i primi 20’, un po’ perché qualche giocatore più fisico ci mette tempo ad entrare in forma, ma un po’ perché l’avversario poche volte è uscito dalla propria metà campo. Quando l’avversario rinuncia a giocare, è più difficile essere brillanti. Il Catania nella bolgia del campo della Sancataledese è stato trascinato da Russotto che ha creato scompiglio nella difesa di casa. E proprio il numero 7 ha colpito un palo. Un secondo legno è stato centrato da Lorenzini in un primo tempo che il Catania ha via via dominato. Lodi ha poco inciso non avendo smaltito i carichi e non era certamente al top. Un Catania già forte nell’indice di pericolosità, anche se si sbagliano tanti palloni. La Sancataldese con aggressività e intensità ha portato il primo tempo sullo 0-0. Sottotono Vitale e Giovinco, meglio Russotto e Rizzo. Sarao non è stato adeguatamente servito e si è abbassato poco.

Nella ripresa il canovaccio è stato lo stesso con il Catania a cercare il gol e la Sancataldese guardinga dietro. Il grande calco ha piegato la resistenza dei calciatori. Poco gioco e tanto Russotto anche nella ripresa. Dopo l’espulsione di Maltese per doppia ammonizione a 7’ dalla fine il Catania si è riversato nell’area avversaria e Bani ha sciupato una buona occasione. Forchignone sulla sinistra ha spinto molto dando una valida soluzione in fase offensiva ma il Catania non è riuscito a segnare sprecando tanto. Ai rigori per il Catania Palermo (gol), Lorenzini (gol), Castellini (gol), Bani (gol), Sarao (gol), Forchignone (gol), Rizzo (parato), Chinnici (alto). Per la Sancataldese Dolenti (gol), Tuccio (gol), Apostolos (gol), Baglione (gol), Torregrossa (gol), Calabrese (gol), Garofalo (parato), (Di Marco gol).

Sancataldese-Catania 7-6 (0-0 d.t.r.):

IL TABELLINO:

SANCATALDESE (3-5-1-1): Dolenti; Oppizzi, Maltese, Di Marco; Garzia (65' Patitucci), Florio (65' Garofalo), Calabrese, Treppiedi (75' Torregrossa), Apostolos; Baglione; Tuccio. A disp.: La Cagnina, Burcheri, Castiglia, Saetta, Taormina, Mastrosimone, Nasini. All. Vullo.

CATANIA (4-3-2-1): Bethers; Rapisarda, Lorenzini, Chinnici, Castellini; Vitale, Lodi (80' Palermo), Rizzo; Russotto (88' Bani), Giovinco (62' Forchignone); Sarao. A disp.: Tomei, Ferrara, Di Grazia, Palermo, Frisenna, Lubishtani. All. Ferraro.

ARBITRO: Di Loreto di Terni (Vitaggio-Damiani).

MARCATORI:

NOTE: ammoniti Calabrese, Sarao, Castellini, Di Marco, Baglione; espulso Maltese