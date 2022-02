Catania, esercizio provvisorio prorogato fino al 7 marzo con asta ribassata per il 4 marzo

Segnali di speranza per il club etneo arrivano dal Tribunale di Catania

Redazione ITASportPress

Segnali positivi arrivano oggi per il futuro del Catania. La sezione fallimentare del Tribunale etneo ha concesso una ulteriore proroga fino al 7 marzo dell'esercizio provvisorio del ramo d'azienda visto che la vicenda è di particolare interesse sociale. Prevista seconda asta il 4 marzo con base ribassata a 500 mila euro ma con condizioni uguali alla precedente del giorno 11 febbraio. Quindi vendita telematica che comprende “diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori; struttura e organizzazione del settore giovanile; immobilizzazioni materiali; indumenti, merce store, targhe, coppe e trofei; due marchi registrati”. Non fa parte della procedura il titolo sportivo, che non può essere ceduto a terzi, ma può solo essere attribuito dalla Figc a una diversa società in presenza dei requisiti richiesti dalle norme federali. Questo il documento: “Con decreto del 16 febbraio il Tribunale, ritenuto che le condizioni attuali consentono di esperire, allo stato degli atti, un ultimo tentativo di vendita del ramo caratteristico di azienda calcistica della Catania Calcio spa previsto per giorno 4 marzo 2022, ha disposto la proroga dell’esercizio provvisorio sino al 7 marzo 2022”.

STRATEGIA - Una strategia che conferma le anticipazioni di Itasportpress.it dello scorso 27 gennaio. Questa è una buona notizia significa dunque che qualcuno concretamente si è fatto avanti per acquistare il club e già ha avuto un dialogo con i tre curatori. Un segnale incoraggiante per tutta la città e in particolare per i tifosi che sperano arrivi presto un investitore serio e non un avventuriero. Bisogna fare presto anche perchè i costi giornalieri del club per portare avanti l'attività agonistica (stipendi a calciatori e dipendenti, trasferte, più tasse) costa all'incirca 15 mila euro al giorno. Dal 22 dicembre fino al prossimo 7 marzo, ultimo giorno dell'esercizio provvisorio, il conto dei curatori è semplice per gestire la società: un milione 140 mila euro circa.

INVESTITORI - Si infittiscono intanto le voci di nuovi gruppi interessati al club etneo mentre ieri si è registrato lo sbarco a Catania dell'imprenditore romano, Benedetto Mancini. Un milione, più altri tre dilazionati fino a fine stagione per coprire esclusivamente i debiti sportivi. Prima del fallimento chi avesse voluto comprare la società e anche il centro sportivo di Torre del Grifo, avrebbe dovuto coprire un buco di oltre 54 milioni. Ma oggi gli scenari sono cambiati e l'offerta è molto allettante per gli investitori. Il nuovo prezzo dell'asta sicuramente apre nuovi e importanti scenari per la vendita del titolo sportivo già il prossimo 4 marzo.