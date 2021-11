Catania, esito Tribunale: un mese di proroga alla SIGI

Il tribunale catanese ha emesso la sentenza sul club etneo

E' arrivato l'esito del Tribunale di Catania a poche ore di distanza dall'udienza fallimentare, richiesta dalla Procura, svoltasi martedì mattina. Il collegio della 4a sez. dopo essersi riunito per esaminare gli incartamenti presentati dal club etneo si è espresso così: un mese di proroga dato alla SIGI per ulteriori accertamenti sulla situazione patrimoniale del Calcio Catania.

I magistrati hanno optato per una consulenza tecnica che serva a verificare i conti del club e la capacità di Sigi di garantire la continuità aziendale, eventualmente anche tramite il subentro o l’intervento di nuovi investitori. Il 21 dicembre prossimo i consulenti dovranno riferire al tribunale l’esito dei loro accertamenti. Per il momento, quindi, il pericolo del fallimento è scongiurato. Ma toccherà a Sigi fare in modo che questo mese sia servito a qualcosa.