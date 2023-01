Catania, espiazione finita: per Pelligra sarà un 2023 stellare

Il futuro del Catania sarà radioso

Redazione ITASportPress

Per il Cancro sarà un 2023 radioso quanto alle soddisfazioni in ogni ambito soprattutto nel periodo tra giugno e ottobre. Con Giove in Ariete e Marte che da marzo entra in Cancro, c’è una forte spinta per sviluppare nuovi progetti e questo darà una grande energia al Catania. Per la società rossazzurra di Ross Pelligra nata il 13 luglio, e dunque sotto il segno del Cancro, si prevedono mesi straordinari, grandi novità, e tante sorprese che faranno gioire i tifosi. Le stelle dunque illumineranno il Catania e Pelligra.

Rivoluzione Il mercato del Catania, che tornerà tra i professionisti nei prossimi mesi, è ancora tutto da scrivere e non sono attesi in questo periodo grandi sobbalzi. Però sono previsti a fine stagione quando scatterà una vera rivoluzione. Ma il Catania in questa stagione di partenza ha costruito solide fondamenta per il futuro partendo da una dirigenza composta da uomini di calcio e di grande competenza.

Le mosse di giugno - Il mercato si divide in due grandi categorie: ritocchi e rivoluzioni. La prima sillaba è la stessa, l’impatto su una squadra no. Per la Serie C serviranno tanti nuovi elementi e la squadra perderà quasi tutti i mattoni di questa stagione e andrà via anche il tecnico Giovanni Ferrero. Arriverà un forte portiere visto che Bethers tornerà al Piacenza. Arriveranno difensori, centrocampisti e attaccanti. Forse sarà confermato Filippo Lorenzini, poi si cercherà di trovare una intesa con le società di appartenenza per qualche giovane che ha fatto bene in Serie D. Sicuro l’addio a Lodi, De Luca, Sarao, Litteri, Giovinco e Sarno. La società ha intenzione di prendere un allenatore bravo ma emergente a cui affidare una squadra con molti giovani di qualità e qualche esperto calciatore di categoria.

Tra tante ipotesi resta la certezza per il Catania e i suoi tifosi che l’espiazione è finita, l’incubo della Serie D pure. Si spalanca davanti a Pelligra e i suoi uomini un mare di possibilità e i tifosi avranno tutto ciò che con il loro affetto sono in grado di meritarsi.