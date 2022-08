Catania, espletati adempimenti richiesti dalla Figc

Settimana di grandi novità in casa Catania e oggi i dirigenti del sodalizio del patron Ross Pelligra sono andati a Roma per presentare i documenti necessari per ottenere le credenziali federali e la chiusura della pratica con l'ottenimento dell'iscrizione in Serie D. Il comunicato del club conferma i passi avanti: Catania SSD rende noto di aver depositato in data odierna, presso la sede della Federazione Italiana Giuoco Calcio, la documentazione richiesta per l'ammissione al Campionato Interregionale 2022/23 ai sensi delle previsioni contenute nelle NOIF. Avendo inoltre espletato gli adempimenti richiesti dalla FIGC, Catania SSD resta in attesa delle determinazioni degli enti federali.