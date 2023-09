Catania, ex calciatore delle giovanili morto in incidente con la moto

Grave lutto nel mondo del calcio catanese. Ha perso la vita il 22enne Manuel Puglisi, ex calciatore delle giovanili del Catania. Il giovane è deceduto oggi a seguito di un incidente in moto. All'incirca verso le 5 nel quartiere di San Cristoforo Puglisi era a bordo di una moto di grossa cilindrata quando ha perso il controllo del mezzo cadendo e sbattendo la testa. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento da parte della polizia municipale di Catania. Inutili i tentativi di soccorso del personale sanitario del 118 giunto immediatamente sul posto. Manuel Puglisi ha giocato nelle squadre di Paternò e Biancavilla. Proprio il Paternò Calcio ha voluto ricordarlo con un post su Facebook: “Il Paternò Calcio, incredulo, esprime il mio sincero cordoglio alla famiglia Puglisi. Ciao Manu, un abbraccio vero da parte di tutti noi”.