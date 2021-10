Catania, ex Campagnolo a ISP: “Calciatori possono isolarsi e vi racconto aneddoto”

L'ex portiere del Catania dice la sua sul momento della squadra di Baldini

Riguardo all’attualità in orbita Catania, la redazione di ItaSportPress.it ha intervistato in esclusiva Andrea Campagnolo, portiere dei siciliani tra il 2009 e il 2012.

“Assolutamente sì. Catania ha oltre 600mila abitanti, un centro sportivo spaziale… Come fa a non essere almeno in Serie B?”.

Ci potrebbero essere i presupposti per tornare in auge?

“Per me se la proprietà non fa investimenti è dura risalire. Uno può dare il cento per cento in campo, ma se la dirigenza non fa la sua parte è dura”.