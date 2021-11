Catania, ex Pancaro a ISP: “Come nel 2016, ci sono troppi problemi extracampo”

L'ex allenatore del Catania ha detto la sua ai microfoni di Itasportpress

Giuseppe Pancaro ha allenato il Catania nella stagione 2015/16 ma non riuscendo a finire il campionato di Serie C. Il club siciliano, quintultimo nel girone C di Lega Pro e in zona playout (con 10 punti di penalizzazione), decise di chiudere l'avventura con l'ex difensore di Lazio e Milan. Fu decisiva la sconfitta interna contro la Casertana. La dirigenza etnea però riconobbe al tecnico originario di Cosenza diversi meriti (in primis l’aver accettato il Catania senza sapere in che categoria avrebbe militato) e Bonanno, Pitino e Ferrigno si arresero all’evidenza di una squadra che non rispondeva più alle sollecitazioni del tecnico, e a febbraio del 2016 lo esonerarono chiamando Francesco Moriero.