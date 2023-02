Catania extraterrestre: poker al Locri e sale a + 17

Ovunque giochi, al Massimino o in trasferta, c’è sempre una bandiera rossazzurra che sventola in curva o in tribuna. Perché l’elefante è grande, Ferraro è il suo profeta, ma sono quei due là davanti l’oro di Catania. Anche stavolta, contro la sorpresa del campionato e vicecapolista Locri, Chiarella e De Luca sono stati la ciliegina sulla torta del bel gioco, i serial bomber del campionato, la perfetta sintesi tra potenza, eleganza e perchè no anche spettacolo. Al G. R. Macrì una sola squadra in campo e successo netto per 4-0. Al 6’ Chiarella etneo con il piatto sinistro trasforma un pallone rimasto in area di rigore dopo la respinta della difesa del Locri. Poi al 31’ Lodi trova De Luca in area di rigore, che gira in rete con il destro. Puntura della zanzara che tramortisce i calabresi e mette al sicuro il risultato. Il Locri? Ci ha provato comunque a mettere in difficoltà i primi della classe. E’ stato basso, facendo densità sulla propria trequarti per non concedere spazi per le volate o i triangoli da play station del Catania ma non è servito a nulla. Troppo forti i boys di Ferraro attenti a chiudere gli spazi e a concedere pochissimo al Locri che qualche idea di gioco l’ha avuta. Il Catania ha dominato la prima frazione di gioco anche dal punto di vista tattico con Rizzo superlativo. Bene anche Vitale in occasione del primo gol ma partita assolutamente positiva di tutti i rossazzurri. Nella ripresa è arrivato anche il terzo gol. Corner battuto da Lodi e Sarao è stato il più lesto a insaccare a rete. Poi il poker a 4’ dalla fine con Rapisarda con un colpo di testa vincente su corner di Sarno. La lezione al Locri è servita, inutile aggiungere altro per descrivere la prestazione di questi extraterrestri. Questo successo fa fare un altro passo verso la Serie C visto che il vantaggio sulla seconda (sempre il Locri) è di ben 17 punti. Venti partite vinte su 24, l’ennesima porta intonsa per la collezione per questi satanassi in maglia rossazzurra.