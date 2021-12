Catania fallisce l’esame Monopoli che vince 2-0 al Massimino

Rossazzurri sconfitti meritatamente da un Monopoli più organizzato

Nella giornata più nera per il Catania, dichiarato fallito dal Tribunale, la squadra rossazzurra perde malamente in casa contro il Monopoli per 2-0. Etnei davvero deludenti questa sera in un Massimino con pochi spettatori infreddoliti per la pioggia caduta incessantemente. Il Monopoli senza strafare porta via a casa i tre punti per tallonare il Bari ma ha dimostrato l'undici di Colombo di essere superiore alla confusionaria squadra etnea, lenta e imprecisa e con un Moro evanescente. Baldini che non ne ha azzeccata una a livello tattico ha perso le staffe nel finale. Il Catania ha chiuso come peggio non poteva il 2021 e adesso la classifica si fa complicata per gli etnei.