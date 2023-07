Catania, fatta per il portiere: a ore la fumata bianca

La caccia al portiere titolare stava diventando un problema per il Catania. Nel senso che l’affare Dini del Crotone si è complicato per la scelta del club calabrese di puntare su di lui e lasciare partire il vice Branduani. E ora il d.s. Antonello Laneri si sta guardando attorno, avendo sulla sua lista estremi difensori vincolati e non senza contratto. L'esperto dirigente etneo stringe il casting per consegnare presto a Tabbiani un portiere che possa adeguatamente rimpiazzare Bethers, che è rimasto in maglia rossazzurra ma sarà il dodicesimo.