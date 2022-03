Catania fermato dal Campobasso: a Russini risponde Bontà

Catania non brillante contro il Campobasso questa sera. Ancora a secco Moro

Si ferma la marcia del Catania che non trova la terza vittoria consecutiva pareggiando al Massimino contro il Campobasso. Rossazzurri in gol con Russini nel primo tempo poi nella ripresa il pareggio della compagine rossoblù con Bontà. Al Massimino ne è venuta fuori una partita molto tattica, combattuta su ogni pallone e con poche occasioni nel primo tempo e con tanti errori. Il Catania è partito bene vincendo quasi tutti gli uno contro e ha sfruttato la maggior qualità dei suoi giocatori nella manovra. Al quarto minuto la squadra di casa ha beneficiato di un errore a centrocampo ed è stato bravo Russini a intercettare il passaggio e superare il portiere del Campobasso con un preciso tiro. Primo tempo a sprazzi con tanti errori e imprecisioni, non un grande spettacolo al Massimino. Nel secondo round il Catania ha pensato subito a controllare ma al 51’ gli ospiti hanno trovato il pareggio con Bontà che ha sfruttato un rimpallo per battere Sala. Rete che ha rimesso in carreggiata gli ospiti che hanno guadagnato campo con il 4-3-1-2 di mister Cudini. Il Catania aveva la catena di destra e sinistra in panne e Baldini ha cambiato Moro con Russotto e Cataldi con Provenzano. Anche Cudini ha messo Bolsius al posto di Rossetti. L’occasione di testa l’ha avuta il Catania con Biondi fallita di poco. Stanchezza nel finale di gara e Russo ha preso il posto di Russini. L’espulsione del terzino sinistro Pace ha messo in salita il match del Campobasso che si era difeso con equilibrio e attenzione. Nonostante la superiorità numerica il Catania non ha trovato il vantaggio. Pareggio comunque giusto per quello che si è visto in campo.