Catania, Ferraro: “A Trapani con testa e gambe cariche. Futuro? Mi basta sapere che…”

Conferenza pre-gara dell'allenatore del Catania Giovanni Ferraro prima del match contro il Trapani: "Dispiace che non ci saranno i nostri tifosi nell'ultima gara del campionato. Ringrazio i nostri sostenitori per l’affetto che ricevo costantemente. Abbiamo vinto il campionato da tempo - ha dichiarato l’allenatore rossazzurro - ma cerchiamo sempre di migliorare, dobbiamo chiudere con una grande prestazione a Trapani e dare una risposta al pubblico, alla società e a noi stessi. Con questa maglia bisogna sempre vincere. Non avremo i convalescenti Sarno e Somma, Jefferson e Chiarella non recuperano: tutti gli altri sono disponibili. Il Catania ha fatto un campionato a sé, bisogna riconoscere grandi meriti al nostro gruppo e fare i complimenti a tutte le altre. A Trapani bisogna andare con la testa e le gambe cariche, occorre la massima concentrazione: per centrare i playoff loro devono batterci, lo sappiamo e abbiamo preparato la gara tenendo conto anche di questo. Dobbiamo sempre ricordare che saremo giudicati anche dalle ultime prestazioni. La gioia negli occhi dei dirigenti è per me il riconoscimento più importante, vedo che sono contenti del lavoro che abbiamo fatto. A prescindere da quel che accadrà nel futuro, sono felice di questo e penso al presente. Il Catania mi ha fatto crescere come uomo e come allenatore. Futuro? Per adesso mi basta sapere anzi direi mi accontento della stima della società”.