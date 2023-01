Catania, Ferraro: “Abbiamo 16 partite difficili, avanti. Dedichiamo la vittoria a…”

Decima vittoria casalinga del Catania che ha battuto oggi il Ragusa per 3-0. Il tecnico Giovanni Ferraro evidenzia la qualità della prestazione della sua squadra, che ha conquistato oggi la quattordicesima vittoria in questo campionato, decima in dieci gare tra le mura amiche: “Complimenti al gruppo, che ha dato le risposte dovute sul campo e soprattutto ha lavorato molto bene durante il periodo natalizio. In settimana abbiamo avuto qualche infortunio e alcune assenze ma la disponibilità dei ragazzi è massima e la qualità della rosa ci consente sempre di avere un’ampia scelta. Abbiamo adesso 16 partite difficili, andiamo avanti. Dodici punti di vantaggio sulle inseguitrici? La mentalità della società, del pubblico e di tutti è sempre basata sulla ricerca della vittoria e della qualità, a prescindere dalla classifica. Ho visto un Catania in palla dall’inizio, forte e determinato, capace di creare occasioni anche prima del gol che ha sbloccato il risultato. Nel progetto sono tutti importanti, abbiamo una grande chance. Dedichiamo questa prestazione al Presidente”.