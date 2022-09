Catania, Ferraro: “Abbiamo vinto grazie alla spinta del pubblico”

Il tecnico del Catania, Giovanni Ferraro ha analizzato in sala stampa la vittoria contro il San Luca per 2-1: "Lasciatemi dire che ho vissuto una grande emozione stasera dopo una partita giocata dalla mia squadra in uno stadio pieno con ben 15 mila spettatori. Non è stata una vittoria facile ma lo spirito che mettono i nostri avversari sarà sempre uguale in questo campionato e noi dobbiamo avere lo stesso atteggiamento. Il San Luca ci ha messo in difficoltà ma noi siamo stati bravi a reagire e grazie alla spinta del nostro pubblico abbiamo vinto. Sono soddisfatto della prestazione anche se dobbiamo essere più cinici avendo sciupato diverse palle gol. Sono anche contento di aver subito il gol del pareggio perchè volevo vedere la reazione della squadra che c'è stata. Certo siamo stati un pò leggeri nella circostanza del gol del San Luca e bisogna lavorare per evitare di ripetere certi errori. Nel finale volevo cambiare modulo passando al 4-2-3-1 ma poi ho lasciato gli equilibri invariati dopo il secondo gol. Il presidente Ross Pelligra alla fine della gara è venuto dentro lo spogliatoio e ci ha fatto i complimenti. Io li faccio a tutti i ragazzi e anche alla dirigenza".