Catania, Ferraro adesso fuori i secondi

Il compito che spetta a Ferraro adesso

Redazione ITASportPress

Dopo la promozione in C conquistata con sei giornate di anticipo, per il Catania è giunto il momento di tirare le somme. Mister Ferraro non vuole che i suoi abbassino la tensione visto che oltre a dover chiudere dignitosamente la stagione regolare e stabilire alcuni record, poi scatterà la poule scudetto. C’è da chiedersi adesso se il tecnico darà più spazio ai calciatori che hanno giocato meno finora, in modo da sfruttare la profondità della rosa.

In questo senso le parole di Giuseppe Giovinco di ieri in conferenza stampa sono state piuttosto eloquenti. L’attaccante ha chiesto di avere più minutaggio ma anche di giocare per sentirsi protagonista di questa promozione che ancora non sente tanto e la poule scudetto a fronte dell'investimento fatto dalla proprietà per l'allestimento della squadra potrebbe essere una buona opportunità non solo per Giovinco.

Portieri - Cominciando dalla porta Alessandro Groaz, che ha avuto l'occasione di scendere in campo 4 volte, può avere nuove chances per dimostrare il suo valore prima della fine del prestito dalla Triestina. In ottica futura anche al terzo portiere Giuseppe Bollati, che è di proprietà del Catania, si potrebbe dare una possibilità.

Difensori - Per quanto riguarda la difesa un giocatore che sicuramente scalpita per giocare titolare è Donart Lubishtani, che nella prima parte della stagione ha giocato tre gare, mostrando anche buone qualità, e che poi è stato relegato tra le seconde linee. Come lui anche Alessio Pedicone, sceso in campo anch'egli in tre occasioni, ma con un minutaggio inferiore a Lubishtani e votato a giocarsi una riconferma per il prossimo anno.

Centrocampisti - Per il centrocampo saltano subito all'occhio Simone Baldassar e Gennaro Scognamiglio, non ancora impiegati dal tecnico in questo campionato, e Alessandro Russotto, detto anche Russotto 2, impiegato soltanto in due occasioni. Da non trascurare neanche Simone Buffa e il catanese Orazio Di Grazia, andati in campo in tre occasioni e con un bassissimo minutaggio.

Attaccanti - Ed eccoci all'attacco, il reparto che ha visto più giocatori impiegati. Tra quelli che hanno avuto meno spazio ci sono il già citato Giovinco, sceso in campo per 14 occasioni, ma andato a segno solo due volte, e il catanese Gianluca Litteri, che ha indossato la maglia rossazzurra solo due volte e con il più basso minutaggio della rosa malgrado la sua grande volontà di mostrare al tecnico le sue qualità. Conclude il quadro Alessandro De Respinis, che nelle 5 occasioni in cui è sceso in campo avrebbe meritato anche di andare in gol per il grande lavoro fatto per la squadra.