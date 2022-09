Catania, Ferraro: “Affronteremo il Ragusa imponendo il nostro gioco”

Il tecnico del Catania Giovanni Ferraro è intervenuto in sala stampa per presentare la partita contro il Ragusa di domenica prossima. Queste le sue dichiarazioni: "Finalmente iniziamo a giocare ma siamo consapevoli che sarà un campionato difficile perchè per gli avversari il Catania sarà la squadra da battere. Abbiamo una rosa importante composta da under e over e sono fiducioso per affrontare un campionato con la piena consapevolezza che dobbiamo fare bene. Il Ragusa sarà molto motivato e ci terrà a fare una bella figura contro di noi e daranno in campo qualcosa di più ma anche noi daremo il massimo. Dovremo essere molto equilibrati e la partita andrà gestita anche con i cambi in corsa visto che abbiamo una rosa completa. Noi dovremo lavorare su noi stessi imponendo il nostro gioco e non penseremo ad annullare i punti di forza del Ragusa. Ci saranno tanti tifosi a Ragusa e il loro sostegno sarà importante anche perchè sono la parte più grande del nostro progetto".