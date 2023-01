Catania, Ferraro: “Affronteremo un San Luca agguerrito. Serve massima grinta”

Alla vigilia della partenza per la Calabria, in vista della gara con il San Luca, il mister del Catania, Giovanni Ferraro ha risposto in sala stampa alle domande dei giornalisti: “Mi auguro di continuare sulla strada delle ultime due prestazioni, la condizione mentale e fisica ci assiste e sono onorato di lavorare con uno staff come il nostro. Affronteremo una squadra agguerrita che gioca in casa e cerca punti per salvarsi ma noi dobbiamo pensare a noi stessi: massima grinta, massima determinazione e le migliori giocate, avremo al nostro fianco tanti tifosi del Catania. I ragazzi hanno grandi motivazioni e hanno capito l’importanza di quanto si giocano nel presente e nel futuro. È fondamentale confermarsi, dobbiamo ulteriormente dimostrare il valore del Catania e quanto ci teniamo a noi stessi, alla società e al pubblico. Rientri in gruppo? Domani lo staff medico farà le valutazioni definitive sulle condizioni di alcuni calciatori, avremo le risposte nel corso della rifinitura”.