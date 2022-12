Catania, Ferraro: “Avuto calo mentale e fisico ma ripartire subito col Trapani”

Il tecnico del Catania Giovanni Ferraro analizza in sala stampa la prima sconfitta subita dagli etnei in questo campionato: "Abbiamo preso due gol per disattenzioni e in attacco non siamo stati bravi a capitalizzare le occasioni avute. Gli avversari che ci ospitano in campi così difficili vogliono fare la partita della vita e noi sappiamo che bisogna dare qualcosa di più per vincere. Oggi però abbiamo accusato un calo mentale e fisico e ci è mancato lo spirito giusto, ma bisogna subito voltare pagina e pensare alla partita di mercoledì contro il Trapani al Massimino. Non bisogna distruggere tutto visto che la nostra classifica è ottima. Lodi in tribuna per turnover visto che abbiamo tanti altri calciatori che devono prendere ritmo".