Catania, Ferraro: “Battere il Castrovillari e poi festeggiare S.Agata”

Conferenza pre-gara dell'allenatore del Catania Giovanni Ferraro alla vigilia del match contro il Castrovillari: "Giocheremo su un campo non proprio adatto alle nostri capacità tecniche ma dobbiamo essere bravi lo stesso e cercare di vincere. Senza Rapisarda valuto Boccia a destra ma ci sono anche altre soluzioni. I nostri under sono paragonabili agli over e posso scegliere bene quale undici schierare. Il nuovo calciatore Baldassar è una soluzione in più in mezzo al campo. Per Sant'Agata viviamo anche noi l'emozione di questa grande festa e partecipazione popolare. Domenica sera vogliamo festeggiare in città visto che Sant'Agata uscirà dopo due anni. Futuro? Se la società apprezzerà il mio lavoro a fine stagione sarò molto felice. Qui c'è il supporto di tutti e il ds Laneri è sempre con me prima di ogni allenamento".