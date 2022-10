Catania, Ferraro: “Bravi tutti. Ecco perchè chi entra in corsa fa gol”

Il mister del Catania Giovanni Ferraro soddisfatto, in sala stampa, dopo la quinta vittoria consecutiva. Dai meriti odierni ai margini di miglioramento sul piano della condizione, l’analisi dell’allenatore rossazzurro: "Faccio i complimenti alla mia squadra per la prestazione di oggi contro un buon Castrovillari. Da un mese non andiamo a casa visto che abbiamo fatto dure settimane di lavoro. Adesso stacchiamo un po' la spina e da martedì prepareremo la trasferta di domenica contro la Mariglianese. Contro il Castrovillari abbiamo fatto un buon lavoro a livello tattico, poi so bene che il gol lo facciamo sempre con giocatori così bravi. La squadra è cresciuta molto e il ritmo gara è buono. Pubblico davvero eccezionale e lavorare a Catania è un privilegio. Bisogna continuare con queste prestazioni anche dopo. Oggi il Catania ha vinto di squadra e il gruppo sta facendo bene. Chi sta in panchina segna? Entrano dopo e sono più freschi ma anche fortunati..."