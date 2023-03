Catania, Ferraro: “Buona prestazione contro squadra rivelazione del torneo”

Dopo la vittoria per 2-1 sul terreno del Sant'Agata, l'analisi del mister del Catania Giovanni Ferraro ai microfoni di Telecolor: "Sicuramente sono contento della prestazione perché oggi era difficile. Nel primo tempo c'è stata una lunga fase di studio, ma i nostri ragazzi nella ripresa hanno cambiato la gara e come sempre sono importanti per la vittoria di questo campionato. Sono contento per la vittoria, ma attendiamo di arrivare al traguardo. Mister Vanzetto sta facendo molto bene e la sua squadra è la rivelazione di questo torneo. Alla fine tutti quanti noi siamo importanti per questo progetto e abbiamo un pubblico meraviglioso, che ci segue anche fuori casa".