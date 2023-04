Catania, Ferraro: “Campo non adatto a noi ma bravi tutti”

Dopo la vittoria contro l'Acireale, il tecnico del Catania Giovanni Ferraro, ai microfoni di Telecolor ha analizzato la prova della sua squadra: "Faccio i complimenti ai ragazzi a tutti quelli che hanno giocato sin dall'inizio e quelli che sono subentrati. Adesso ci godiamo le vacanze di Pasqua. Ho capito dal primo giorno che qui non bisogna giocare solo per vincere. Il direttore Laneri ha fatto una rosa che permette di giocare in qualsiasi modo. Con così tanti giocatori nella rosa per un allenatore è più facile sperimentare. Oggi non era un campo adatto e ciò ci ha portato a sbagliare troppi passaggi. Faccio i complimenti a Pedicone a Di Grazia, a Giovinco e a Di Grazia. Siamo una famiglia. Dobbiamo fare giocare tutti quanti e non abbiamo guardato l'io, ma il noi".