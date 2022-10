Catania, Ferraro: “Castrovillari agguerrito, per batterlo serve grande partita”

Il tecnico del Catania Giovanni Ferraro ha presentato il match di domani al "Massimino" contro il Castrovillari: "Le sensazioni sono molto positive perchè quando una squadra vince lavora meglio e con grande spirito di gruppo. Domani ci aspetta una partita difficile perchè il Castrovillari è un avversario insidioso. Gioca bene ed è ben allenato, pertanto non sarà una gara facile e per batterlo serve una grande partita. Sarà anche agguerrito il Castrovillari dopo la sconfitta della scorsa settimana e vuole fare punti. Noi avremo come sempre la spinta del nostro caloroso e numeroso pubblico e daremo il massimo per conquistare i tre punti. Recuperiamo De Luca e Alessandro Russotto ma penso di cambiare qualcosa domani visto che qui sono tutti titolari e in considerazione del turno infrasettimanale è giusto fare turnover. Se molti sono andati in gol è anche per l'ottimo lavoro settimanale che coinvolge giocatori e staff".