Catania, Ferraro: “Complimenti ai ragazzi. Jefferson? Nessuno deve rompere il giocattolo”

Il tecnico del Catania, Giovanni Ferraro ha commentato la vittoria sul terreno della Mariglianese: "Faccio i complimenti ai ragazzi per la partita di oggi. Abbiamo reagito dopo il pareggio e quello che ci è mancato oggi secondo me è la cattiveria sottoporta. Siamo stati lenti nel giro palla ma siamo stati intensi fino alla fine. Complimenti anche al nostro pubblico che ci ha sostenuto fino alla fine. Assenza Jefferson per motivi disciplinari? Le regole vanno rispettate e nessuno di noi si può permettere di rompere questo giocattolo".