Catania, Ferraro: “Complimenti alla mia squadra per la prestazione di oggi”

Il tecnico del Catania Giovanni Ferraro ha analizzato la prova della sua squadra contro la Sancataldese, match finito 1-1: "Sono soddisfatto per averla ripresa la partita visto che dopo poco tempo siamo andati sotto. La Sancataldese è una buona squadra ma oggi ho visto una grande reazione dei miei ragazzi e faccio i complimenti al Catania per una prestazione importante contro un avversario in salute. Grande vigoria dei padroni di casa nel primo tempo e non è facile affrontare questa squadra. Punto importante per noi in un campo con dimensioni ridotte. Faccio i complenti a Zeoli e a tutto lo staff per il gol che avevamo preparato in allenamento".