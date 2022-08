Catania, Ferraro: “Conta la forza del gruppo. Sancataldese? Vogliamo partire bene”

Il tecnico verso la gara di Coppa Italia.

Redazione ITASportPress

Vigilia di Coppa Italia per il Catania che domani esordirà contro la Sancataldese. Mister Giovanni Ferraro ha presentato il match ma ha anche parlato del gruppo squadra, della stagione che attende la società rossazzurra e del mercato.

Il tecnico parte con una premessa: "Prima di tutto voglio ringraziare la società e i il gruppo dei calciatori che ho a disposizione. Credo che in questi momenti si costruisca il gruppo giusto per fare il campionato. Trequartista? Abbiamo cinque attaccanti davanti, tre di movimenti. Credo che i calciatori riescano trovare da soli il posto giusto dove agire".

Ferraro ha poi parlato della gara contro la Sancataldese: "C'è grande entusiasmo per la partita di domani di Coppa Italia e vogliamo partire nel modo migliore. Abbiamo una rosa di under importanti in diversi ruoli. In base alla partita cercheremo di scegliere. Però capiscono l'importanza di Catania, della città e dei tifosi. Abbiamo ragazzi di grossa qualità". Ancora sui rivali di domani: "Cosa temo della Sancataldese? Temo quello che temo di tutte le squadre che ci affrontano. Loro vorranno fare bene contro di noi e daranno tutto. Noi, come squadra e società sappiamo che cosa ci aspetta. Ci vuole grande umiltà per domani e anche per tutto il campionato. Per noi c'è grande entusiamo e le prime partite devono essere un bel biglietto da visita. Se iniziamo bene diamo un bel messaggio e ci aiuterà nel proseguimento".

Un passaggio sul mercato: "Portiere? Per quanto riguarda il ruolo stiamo cercando. Penso che alla fine arriveranno due portieri. Non conviene fare scelte in fretta. Meglio aspettare una settimana in più piuttosto che fare scelte sbagliate". "Litteri? Credo sia la società che il direttore sappiano cosa fare. Il mio metto a disposizione e ci tengo a precisare che la squadra deve fare gruppo. Per vincere il campionato serve coesione del gruppo piuttosto che un singolo. Abbiamo già una rosa di attaccanti importanti. Abbiamo già fatto capire quanto ci teniamo a fare bene in campionato e in questa stagione.

Ancora sul campionato e sul girone del Catania: "Credo che Acireale e Trapani sono due squadre forti e saranno derby sentiti. Credo che tutte le partite saranno difficili, tutti i derby e anche le gare che andremo a giocare in Campania. Catania è una città importante ma noi abbiamo lo spirito giusto. Lo slittamento del campionato? Per quanto ci riguarda ci permette di recuperare un po' di allenamento visto che siamo partiti in ritardo".

"I tifosi? Loro sono al centro del progetto. La rinascita del Catania parte proprio dai tifosi. In questi giorni che siamo qui, loro sono venuti a sostenerci nonostante le porte chiuse. Loro sono venuti pure una sera a fare cori e mettere uno striscione per noi. Noi dobbiamo sudare la maglia".

"4-3-3 il modulo e posizione De Luca? I tre in avanti sono di movimento e come ho detto prima i giocatori di questo livello trovano da soli la loro posizione. Gli attaccani devono stare vicino alla porta".

Su Lodi: "Ciccio Lodi è un giocatore importante per il Catania. Ma come ho detto prima dobbiamo pensare al gruppo dove ci sono grandi profili. Venire a Catania con la mentalità da professionista è una cosa importante. Troveremo squadre motivate, siamo come giocatori e allenatori. Noi dobbiamo essere ad affrontarli".