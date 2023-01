Catania, Ferraro: “Contro il Licata sarà una gara su ritmi alti e intensa”

Alla vigilia della gara con il Licata, dopo la seduta di rifinitura, Il tecnico del Catania Giovanni Ferraro si è soffermato sui temi principali relativi al prossimo impegno dei rossazzurri, rispondendo alle domande dei giornalisti: "Il Licata sta giocando bene, noi abbiamo il massimo rispetto per l’avversario ma siamo il Catania, nel nuovo anno siamo partiti bene e speriamo di continuare con queste prestazioni. Sarà una gara su ritmi alti e molto intensa, sia in mezzo al campo che in attacco; dovremo essere bravi sia nei contrasti sia sulle loro ripartenze”.