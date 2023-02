Catania, Ferraro: “Contro il Locri gara perfetta. Campionato non è finito”

Il Catania passa agevolmente sul terreno della vice capolista Locri. Un 4-0 ai calabresi che il tecnico Giovanni Ferraro commenta così in sala stampa: “Sapevamo di affrontare sul terreno avversario una squadra che sta bene ma il Catania ha vinto disputando una partita perfetta. Faccio i complimenti ai calciatori, che anche oggi hanno dimostrato il valore di questo gruppo. Siamo contenti di aver vinto e come sempre davanti ai nostri tifosi e li ringrazio. Non vorrei essere ripetitivo ma la classifica dopo questa vittoria non dice che il campionato l'abbiamo vinto. Bisogna continuare così e oggi si è visto un grande Catania solido e ordinato in tutti i reparti. Faccio i complimenti anche al Locri che sta facendo un campionato bellissimo. Adesso pensiamo alle prossime partite visto che ne mancano ancora 10“.