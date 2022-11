Catania, Ferraro: “Contro la Cittanovese le difficoltà non mancheranno”

Il tecnico del Catania Giovanni Ferraro ha presentato il match di campionato contro la Cittanovese in programma domenica alle 15 in Calabria: "Il campionato di Serie D presenta continuamente insidie, la gara con il Sant’Agata insegna che ogni partita è diversa. Non dobbiamo mai perdere la dimensione del campionato e dobbiamo tenere conto delle motivazioni degli avversari, sempre al massimo quando incontrano il Catania, per far valere la nostra voglia e la nostra determinazione. Qui non esistono titolari, esiste il gruppo; abbiamo 16 over, 7 possono giocare dall’inizio e 9 devono rimanere fuori ma sempre pronti: i nostri calciatori lo sanno e sanno quanto può essere importante garantire l’apporto in corso di gara, perché è fondamentale non abbassare il ritmo. I ragazzi sono pienamente sintonizzati su questa lunghezza d’onda. Occorre sempre dare il massimo sul piano agonistico e dell’intensità, giocheremo contro una squadra che ha recentemente cambiato allenatore ed è ancor più pronta, il campo sintetico è piccolo e non ci saranno pause, le difficoltà non mancheranno”.