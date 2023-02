Catania, Ferraro: “Contro la Mariglianese sarà gara difficile”

Conferenza pre-gara dell'allenatore del Catania Giovanni Ferraro: "Ho tutta la rosa a disposizione ed è meglio avere abbondanza. Sarà una partita difficile contro la Mariglianese e non bisogna guardare la classifica. Inoltre vogliamo continuare a fare bene anche perchè abbiamo qui il nostro presidente Pelligra. Tutti si sentono parte integrante di questo progetto ed è bello per un club. Ho un Catania che ha voglia ed entusiasmo e se gireremo la palla bene troveremo le nostre occasioni ma bisogna sfruttarle. Mancato 12 partite ma noi tabelle non ne facciamo, bisogna pensare partita per partite".