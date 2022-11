Catania, Ferraro: “Contro l’Acireale un derby difficile ma da vincere”

Il tecnico del Catania, Giovanni Ferraro ha presentato il match di domani contro l'Acireale. "Infermeria svuotata e ci resta solo Litteri Abbiamo svolto la solita settimana di lavoro e ci prepariamo a disputare domani questo derby che sarà una partita difficile anche se rispettiamo l'Acireale ma noi siamo il Catania. Stiamo in palla e vogliamo fare una gara con tanta intensità e ritmi alti. Dell'Acireale non temo nulla ma penso solo a come giocheremo noi. Non temiamo le condizioni del campo se sarà allentato. La formazione? Giocheranno calciatori funzionali alla vittoria e non so se in attacco ci saranno solo gli Over visto che ci sono Under dello stesso livello. La rosa del Catania è ricca di calciatori di grande qualità e purtroppo c'è chi resta fuori ma potranno essere chiamati in causa gara in corso".