Catania, Ferraro convoca 24 calciatori

Al termine della seduta di rifinitura, svolta in mattinata, l'allenatore del Catania Giovanni Ferraro ha convocato ventiquattro calciatori per la sfida al Città di Sant’Agata, in programma domani alle 15.00 allo stadio "Biagio Fresina" e valevole per la ventiseiesima giornata del girone I del campionato Serie D 2022/23.