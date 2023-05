Catania, Ferraro: “Dispiace aver perso, ma adesso testa alla poule scudetto”

Il Catania chiude il campionato con una sconfitta maturata al Provinciale di Trapani. Il tecnico Giovanni Ferraro ai microfoni di Telecolor ha commentato la gara: "Non abbiamo disputato un buon primo tempo, anzi direi siamo stati sottotono. La squadra però ha fatto bene nella ripresa cercando di pareggiare. La sconfitta non ci fa piacere ma il calcio è questo e mi dispiace aver chiuso il campionato perdendo. Adesso però pensiamo alla poule scudetto dove metteremo tanta attenzione anche se oggi siamo scesi in campo concentrati perchè siamo venuti qui per vincere. Le occasioni le abbiamo avute e io ne ho contate almeno 4 o 5 ma non siamo riusciti a segnare. Torneremo ad allenarci da martedì per conquistare il secondo obiettivo stagionale e sappiamo che la dirigenza ci tiene tantissimo"