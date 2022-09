Catania, Ferraro: “Dobbiamo riportare club in Serie C. Sull’11 titolare…”

SQUADRAE AMBIZIONI - "Non ho un undici di base, stiamo crescendo gradualmente e in questa fase tutti si giocano un posto da titolare", ha voluto spiegare il tecnico del Catania Ferraro. "Ho una rosa importante e funzionale alla causa del Catania che dobbiamo riportare in Serie C. Tutti devono sentirsi titolari: in 34 gare ufficiali tra acciacchi, squalifiche e scelte di campo ci sarà spazio per tutti". Sul modulo: "Se sarà 4-3-3 o 4-2-3-1? Abbiamo due squadre che possono andare in campo senza timore alcuno. Per ora lavoriamo per assumere tempi e ritmo della gara perché arriverà presto.