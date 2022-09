Catania, Ferraro: “Domani c’è tanta voglia di dimostrare nostra forza ai tifosi”

Il tecnico del Catania Giovanni Ferraro in sala stampa ha presentato la sfida di domani al "Massimino" col San Luca valida per la seconda giornata di Serie D: "Affronteremo una buona squadra costruita per una posizione di alta classifica, ma noi siamo il Catania e vogliamo fare una partita importante. La pressione per il pubblico è uno stimolo, siamo pronti e daremo soddisfazioni ai nostri tifosi. Infermeria? Litteri e Di Grazia incerti per domani. Formazioni? Ci penserò domani mattina anche perchè abbiamo una rosa importante e ho ampia scelta. Il gruppo lavora bene e anche con allegria, vogliamo fare bene anche per la presenza del presidente Pelligra. Vogliamo dimostrare di essere responsabili ma come detto abbiamo la forza, la voglia e l'entusiasmo e lo vogliamo dimostrare in campo domani. Il manto erboso è in buone condizioni, il sopralluogo è stato emozionante. Gli equilibri del campionato? Dopo la decima giornata saranno più chiari ma noi dobbiamo pensare a noi stessi”.