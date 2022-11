Catania, Ferraro ecco perchè si può dire Serie C

Cominciamo dalle cifre Non solo punti e gol, il dominio è totale. Il Catania è leader per punti (27) e per gol segnati (24), non ha mai perso, 9 gare da imbattuto, e va bene, questi sono i numeri “primi”, i più importanti. Poi c’è il sottobosco delle graduatorie specifiche, un mondo in cui il Catania domina. La squadra di Ferraro primeggia dappertutto: è primo per tiri totali, tiri nello specchio, passaggi riusciti, percentuale di passaggi riusciti, tocchi in area avversaria, verticalizzazioni, varietà di marcatori (11 giocatori diversi), minor numero di tiri in porta concessi e duelli vinti. Siamo nei dintorni del dominio assoluto. Altro dato rilevante: il Catania è primo nella classifica del minor numero di gol subiti, ne ha incassati 5. Real Aversa (6). Non si può certo dire che davanti a Bethers si farfalleggi, casomai il contrario.