Catania, Ferraro: “Festeggeremo qui e a Napoli e i tifosi gemellati saranno contenti”

Conferenza dell'allenatore del Catania Giovanni Ferraro alla vigilia del match contro il Santa Maria Cilento che si giocherà domani sera alle 20.30: "Ci sarà una bella festa e bisogna interpretare la partita nella maniera giusta per dare un'altra soddisfazione ai tifosi. La partita di domani non è un esame per me visto che è cominciato il 3 agosto quando sono arrivato qui, ma abbiamo ancora obiettivi da raggiungere, guardo al presente e non al futuro. Ringrazio tutti dalla squadra alla città. Faremo una doppia festa visto che il Napoli festeggerà come noi e siccome qui i tifosi sono gemellati ci goderemo la giornata con la gente. La pressione l'ho sentita ma mi ha fortificato come allenatore. Io poi ho cercato di non parlare troppo e tutto quello che ho fatto è stato solo mettendo il Catania davanti a tutto e tutti. Tornando a domani bisogna vincere perchè poi il diavoletto sta sempre dietro l'angolo e non farlo uscire fuori".