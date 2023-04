Catania, Ferraro: “Giocare senza guardare la classifica e pensare a vincere”

Alla vigilia della partenza per la Campania, mister Ferraro ha risposto alle domande dei giornalisti, in sala stampa, in vista della gara con il Real Aversa: “L’obiettivo del Catania è sempre la vittoria, questo è il nostro unico pensiero anche per i nostri tifosi. La classifica dice che abbiamo 25 punti in più della seconda ma noi dobbiamo pensare a vincere queste tre gare e poi alla poule scudetto. Le scelte relative alla formazione vengono fatte in base alla settimana di lavoro e agli indisponibili: gioca chi spinge e chi mantiene il ritmo alto. Per me la coerenza è fondamentale. Alla squalifica di Rizzo e all’indisponibilità di Somma, si aggiungono le assenze di Palermo, Jefferson e Litteri febbricitante ma questo non ci spaventa, abbiamo una rosa importante e avremmo vinto il campionato anche senza 3, 4 o 5 giocatori, disponiamo di un organico di titolari. Chi giocherà potrà dimostrarmi che ho sbagliato a non sceglierlo prima. Il Real Aversa si gioca la salvezza, il Catania deve essere bravo ad avere l’approccio giusto senza cercare alibi legati al campo di gioco. La prestazione con la Sancataldese mi dà fiducia per il futuro, abbiamo creato tantissimo e l’unico rammarico è il risultato”.