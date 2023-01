Catania, Ferraro: “Gol su palle inattive provate in allenamento. Qui ambiente sereno”

Dopo la sedicesima vittoria in questo campionato, undicesima consecutiva al “Massimino”, mister Ferraro ha risposto alle domande dei giornalisti in sala stampa: “Abbiamo avuto un grande approccio dal punto di vista fisico e mentale, sfruttando subito le palle inattive: complimenti in particolare a Zeoli, perché proprio ieri avevamo lavorato a lungo sui calci d’angolo, e a Lodi, che con quel piede mette la palla dove vuole. Ho visto davvero un grande Catania. Stiamo dimostrando che quando mettiamo testa e gambe e riusciamo ad esprimere il nostro valore, non c’è nulla da fare per nessuno. Sono contento di tutti, anche di chi non ha giocato oggi: dobbiamo avere questa mentalità ed essere capaci di dare le risposte in campo. È stata la partita più bella che abbiamo fatto a Catania. I gol dei centrocampisti? Accompagnano sempre l’azione e riescono a trovare la via della rete, è un valore collettivo, partecipano tutti; complimenti anche a Giovinco e Palermo, mi dispiace lasciare giocatori così in panchina ma la regola degli under comporta purtroppo anche questo. I meriti? Sono dei ragazzi e della società, l’allenatore ha la sua soddisfazione quando raggiunge l’obiettivo e noi siamo fortunati ad essere giudicati da una società che può vantare uomini di calcio come il vice presidente Grella e il direttore Laneri. La tranquillità che abbiamo in settimana ci consente di crescere sempre”.