Catania, Ferraro ha in mente nuovo modulo per vincere il campionato

La certezza di Giovanni Ferraro in panchina, tecnico che ha vinto la Serie D, la solidità della nuova proprietà targata Ross Pelligra l’entusiasmo rinato in città. Così Catania si presenta nella massima categoria dilettantistica, con una nuova veste e con un mercato work in progress. Il ds Antonello Laneri deve completare l'organico portando la rosa a 26 di cui 12 under e 14 over. Oggi per l'attacco potrebbe essere il giorno buono del ritorno di Manuel Sarao. Accordo vicino con il calciatore pronto a lasciare Gubbio e trasferirsi a Ragalna per vestire la casacca rossazzurra.