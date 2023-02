Catania, Ferraro: “I calciatori mi stupiscono sempre di più”

Dopo la sesta vittoria consecutiva, diciottesima in questo campionato e settima in trasferta, mister Ferraro sottolinea le qualità e l’intelligenza del Catania: “Complimenti ai ragazzi per l’interpretazione della gara, per nulla semplice contro un buon Castrovillari davvero ben messo in campo da mister Napoli. I nostri calciatori mi stupiscono sempre di più: era una trasferta difficile, sono orgoglioso e contento. Durante il riscaldamento ero negli spogliatoi con i ragazzi che non sono scesi in campo dall’inizio e ho detto “voi siete titolari in panchina”; hanno dimostrato il loro valore e hanno dato un notevole contributo, capiscono che con queste prestazioni e questo approccio arriveremo lontano. Ringrazio lo staff per il lavoro che facciamo insieme da martedì a sabato, riusciamo a portarlo in campo la domenica. Sono contento che il mercato si sia concluso, siamo tutti qui con le gambe e con la testa quando mancano dodici partite: dobbiamo accelerare fino alla fine. Per fare sentire importanti tutti i calciatori bisogna gestirli, la vera forza del Catania è nell’intensità degli allenamenti settimanali”.