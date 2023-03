Catania, Ferraro: “I nostri 30 punti equivalgono a 45”

Le parole del tecnico

Redazione ITASportPress

Alla vigilia della sfida al Cittanova, il mister del Catania Giovanni Ferraro ha risposto alle domande dei giornalisti in sala stampa, al “Massimino”. Presentando il match in programma domani, l’allenatore rossazzurro ha dichiarato: “Affronteremo una squadra agguerrita che deve salvarsi, anche con la Mariglianese abbiamo visto quanto è difficile. Noi siamo diversi, rispetto alla gara d’andata. La miglior media punti, il miglior attacco e la miglior difesa sono un grande merito dei calciatori, della società, del direttore e del pubblico che ci ha sempre sostenuto in casa e fuori, è un’alchimia che ci ha permesso di realizzare cose straordinarie. Gli ultimi metri di un percorso sono sempre i più faticosi: andiamo avanti con umiltà, abnegazione e spirito di sacrificio, per dare gioia ai nostri tifosi".

Catania più cinico - "Nell’arco di una partita abbiamo sempre 4-5 occasioni da gol, è fondamentale riuscire a sfruttarle. È difficilissimo fare 10 vittorie consecutive e lo è ancor di più nel girone di ritorno: questi 30 punti equivalgono a 45, perché adesso gli avversari ci affrontano conoscendoci. In questo gruppo tutti si aiutano: noi dobbiamo giocare cercando l’ampiezza quando abbiamo il possesso e rincorrendo quando non ce l’abbiamo. Come la scogliera frena le onde, così noi dobbiamo arginare l’avversario. Vedo grande entusiasmo negli occhi dei calciatori e la voglia di arrivare all’obiettivo. Parlo con quelli che non giocano più che con quelli che giocano: sicuramente da qui alla fine ogni calciatore avrà possibilità di esprimersi da titolare, ci attendono ancora molte partite ufficiali. Bethers è recuperato".

L'11 anti Cittanova - "La formazione? Non è mai una sorpresa ma è l’effetto della settimana di lavoro e ribadisco che la vera forza del Catania è nel collettivo, qui non bisogna distinguere tra titolari e subentrati. Siamo in un meccanismo di forza mentale e freschezza, chiunque gioca fa una prestazione importante. Stiamo vivendo il momento con grande emozione, il direttore ha parlato alla squadra ed è stato un invito a godersi il momento di felicità. Ricorderemo per tanti anni della nostra vita quello che abbiamo fatto in questa stagione, dobbiamo essere orgogliosi di aver dato il nostro contributo a questa città meravigliosa”.