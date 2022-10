Catania, Ferraro: “Il gioco arriverà per adesso conta vincere”

Il tecnico del Catania, Giovanni Ferraro ha commentato il successo esterno di oggi a Licata. "Non ci stiamo esprimendo come vogliamo ma l'importante adesso è portare tre punti a Catania. Inoltre più si gioca e più prendiamo ritmo e intensità. Faccio i complimenti ai ragazzi e chi ha giocato per la prima volta. Abbiamo trovato un avversario agguerrito e con lo spirito giusto siamo riusciti a batterlo. Il Licata aggrediva alto ma i ragazzi con mentalità e la condizione fisica che sta crescendo sono usciti vincitori. Faccio i complimenti a Giovinco per la partita e l'impegno, Lubishtani ha fatto bene, per un 2004 non era una partita facile".