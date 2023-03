Catania, Ferraro: “Il pallone in rete lo hanno buttato i tifosi”

Il gol di Lodi su rigore al 96', ha consentito al Catania di battere la Cittanovese e portare il vantaggio sulla seconda a 20 punti. Domenica contro il Canicattì la squadra etnea potrebbe ottenere l'aritmetica promozione in Serie C. A fine gara l'analisi del match del tecnico rossazzurro Giovanni Ferraro: "Abbiamo affrontato una squadra che ci ha messo in difficoltà ma con il cuore grande del Catania abbiamo vinto anche grazie alla spinta del pubblico. Tutti in campo con lo spirito giusto e vogliamo raggiungere presto questo obiettivo promozione. Bravo Lodi a segnare al 96' ma ho un gruppo straordinario e tutti hanno dato tutto. I tifosi hanno spinto tanto nel finale e hanno buttato la palla in rete. In Italia siamo insuperabili visto che abbiamo fatto più gol e subito meno reti di tutti, stiamo facendo un campionato perfetto".