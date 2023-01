Catania, Ferraro: “Il Ragusa è una buona squadra, bisogna stare molto attenti”

Alla vigilia della prima gara del 2023 al Massimino contro il Ragusa, il tecnico del Catania Giovanni Ferraro analizza il momento dei rossazzurri rivolgendosi ai giornalisti: “Auguri di buon anno a tutti i tifosi, a voi e alla società, dobbiamo ripartire più forte di prima, il girone di ritorno è molto particolare. Ringrazio i ragazzi per la disponibilità, abbiamo lavorato molto bene durante la sosta, con qualche giorno di riposo in meno e questo fa capire la grande professionalità del gruppo. Oggi il Presidente ha assistito all’allenamento e ci ha dato la giusta carica, abbiamo un buon vantaggio ma adesso inizia il secondo tempo del campionato. Dobbiamo pensare a vincere, a giocare bene e ad aumentare il ritmo: ci attendono 17 finali. Ripartiamo dalla prestazione del secondo tempo con il Trapani. Servono 14 vittorie per centrare l’obiettivo. Il Ragusa è una buona squadra, bisogna stare molto attenti e fare una grande partita”.

