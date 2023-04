Catania, Ferraro: “In C tanti tecnici si candidano ma in D nessuno voleva venire”

Il tecnico del Catania, Giovanni Ferraro incalzato dalle domande dei cronisti in sala stampa, ha parlato più del suo futuro e delle tante voci che si sentono in questi giorni su chi guiderà gli etnei in C, che della partita con la Sancataldese di domani al Massimino: "Le voci li sento ma non mi danno fastidio e neanche ci sto pensando al futuro perchè sono concentrato sul presente. Ricordo però che a Catania in Serie D nessuno ci voleva venire e adesso tanti allenatori così importanti vogliono venire a qui perchè il club è tornato nei professionisti. Le attenzioni sulla squadra sono calate dopo aver raggiunto l'obiettivo e così si parla solo del mio futuro".